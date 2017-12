Rallye / Cap sur Dakar pour l’’Africa Eco Race, itinéraire historique

L

‘Africa Eco Race a démarré ce dimanche 31 décembre de la Principauté de Monaco. Et fait une halte à Sète avant de prendre la mer pour le Maroc.

À plus d’une semaine du coup d’envoi du 40e Dakar au Pérou, un autre rallye-raid se prépare à jeter l’ancre du côté de la… Principauté de Monaco : l’Africa Eco Race, 10e du nom. Le temps de rejoindre le port de Sète et sa caravane embarquera aussitôt pour le Maroc, où le rallye débutera pour de bon mardi en mettant le cap au sud vers la Mauritanie et le Sénégal. Deux semaines plus tard, après 6 500 km de pistes et de dunes, les rescapés goûteront au plaisir d’une arrivée sur les rives du Lac Rose, aux portes de Dakar. Comme aux plus belles années du… vrai Dakar. C’est bien là que se situe la saveur de l’Africa Eco Race.

Depuis l’exil en Amérique latine du plus célèbre des rallyes-raids, l’épreuve coachée par René Metge, sorte de gardien du temple, se charge d’entretenir la tradition sur le sol africain dans un état d’esprit que n’aurait pas renié le créateur du Dakar, Thierry Sabine. Et cela fonctionne de mieux en mieux. Cette année, ils sont plus de 160 à tenter l’aventure, embarqués à bord d’une auto, d’un camion ou chevauchant une moto.

“Désormais, certains reviennent chez nous en préférant notre rallye au Dakar de l’Amérique du Sud, ou bien choisissent d’alterner les deux, constate René Metge, L’Africa Eco Race représente un budget deux fois moindre et surtout, nous l’organisons à l’ancienne, avec de la navigation et en traversant des régions où la notion d’aventure a encore un sens. En Mauritanie, vous pouvez parfois parcourir 400 km à l’écart de tout, sans voir personne. De plus en plus de concurrents apprécient de retrouver cela chez nous.”

Des Héraultais en piste

Luc et Marlène Vidal ne risquent pas de contredire René Metge. Le couple de Saint-Aunès a déjà vécu un “vrai” Dakar en 2000 et aime désormais en retrouver le goût sur l’Africa Eco Race. À l’heure des derniers préparatifs, il s’apprête à en affronter une nouvelle fois les difficultés à bord d’un increvable Toyota HDJ100.

Nous sommes des fidèles de ce rallye depuis cinq ans. C’est une course parfaite pour des amateurs comme nous, résume le pilote héraultais, pour lequel le choix est vite fait. Déjà, le Dakar d’Amérique du Sud est hors de notre portée sur le plan du budget. Ensuite, nous trouvons sur l’Africa Eco Race tout ce que nous recherchons sur une telle épreuve. Pour nous, la course n’est pas une fin en soi. L’entraide et les relations humaines entre concurrents prennent autant d’importance à nos yeux.”