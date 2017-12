Rome envisage de raffecter au Niger une partie de ses soldats dploys en Irak

ROME, 24 dcembre (Reuters) - Le prsident du Conseil italien, Paolo Gentiloni, s'est prononc dimanche pour le transfert au Niger d'une partie des forces italiennes actuellement dployes en Irak, o les victoires enregistres contre le groupe Etat islamique (EI) rendent leur prsence moins ncessaire. Quelque 1.400 soldats italiens participent la coalition internationale en Irak. "Nous devons continuer le travail, en concentrant notre attention et nos nergies sur la menace des trafiquants et du terrorisme au Sahel", a-t-il dit lors d'une inspection bord d'un btiment utilis en mer Mditerrane contre les rseaux de passeurs. "Pour cette raison, une partie de nos forces en Irak sera dploye au Niger dans les mois venir, c'est la proposition que notre gouvernement prsentera au Parlement", a ajout Gentiloni. Le chef du gouvernement italien n'a pas prcis combien de soldats italiens seraient concerns, mais le quotidien Il Fatto Quotidiano estime leur nombre "haut moins 470". Cette raffectation de ses ressources militaires s'inscrit dans le cadre des engagements pris par l'Italie lors du sommet organis par Emmanuel Macron le 13 dcembre dernier La Celle Saint-Cloud, prs de Paris, laquelle participait Paolo Gentiloni, en soutien au G5 Sahel. Cette force rgionale, qui regroupe le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, a pour objectif de combattre les islamistes arms. (Gavin Jones; Henri-Pierre Andr pour le service franais)

