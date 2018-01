SenCaféActu du 6 janvier 2018

Partage Tweet Partage Partage E-mail



A la Une: Les malades du cancer sont fatigués, A cause du bruits des avions, les animaux sauvages de Diass envahissent les villages, L’Ong Jamra met en garde les homosexuels sénégalais qui ont lancé une pétition

1-AIBD, un mois après: Avec 2000 mouvements d’avions, 1000 tonnes de fret traitées et 20000 passagers, l’aéroport de Diass semble prendre l’envol. Selon Maimouna Ndoye Seck ministre du transport aérien, le fret et la fourniture de kérosène sont désormais fonctionnels

2-L’ONG Jamra menace les homosexuels: Les homosexuels sénégalais qui ont lancé une pétition pour la dépénalisation de l’homosexualité au Sénégal auront en face d’eux les partisans de Imam Massamba Diop déterminés à leur barrer la route

3-Insécurité à Dakar: La Corniche Ouest devient un repaire d’agresseurs violents, malgré l’annonce faite par la Police d’une baisse de 35% de la criminalité entre 2015 et 2017

4-Electricité: Les bons chiffres de Mouhamadou Makhtar Cissé DG de la Senelec. « Pour une production totale d’énergie de près de 4000 gw/h, avec une énergie vendue de 3100 gw/h, le chiffre d’affaire de Sénélec pour l’année 2017, tourne autour de 386 milliards de francs CFA avec un nombre de clients total estimé à 1 321 472 » a révélé la Sénélec dans la livraison à Sud Quotidien

-Blocage du Port: Les transitaires n’en peuvent plus avec la congestion des conteneurs et des camions dans l’espace portuaire. Après le coup de gueule des transitaires ce vendredi, le porte-parole du Port a indiqué qu’une délocalisation des activités est en cours et qu’une solution sera trouvée bientot

5-Cri de détresse des malades du cancer: Les malades du cancer n’en peuvent plus eux aussi. Certains d’entre eux qui sont allés en Mauritanie pour la radiothérapie déboursent 1 million 200 mille francs par malade

6-Dégâts collatéraux de l’ouverture de l’aéroport AIBD: Les villages environnants envahis par des bêtes sauvages notamment des hyènes. Apparemment, les autorités n’avaient pas anticipé sur cette situation. Le bruit des avions fait fuir les animaux qui essayent de trouver une foret pour se protéger traversant ainsi des villages comme Dougar

7-Retransmission de la Coupe du monde Russie 2018: La nouvelle chaîne du groupe GFM obtient les droits de retransmission et casse le monopole de la RTS sur la Coupe du monde