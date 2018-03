L’Express

Stephen Hawking: une brève histoire d’un génie

L’Express

Londres – Cloué dans un fauteuil et s’exprimant via un ordinateur, Stephen Hawking, qui est décédé mercredi à 76 ans, a consacré sa vie à percer les secrets de l’univers et à populariser l’astrophysique, au point d’en devenir une star. « Je suis certain …

Le physicien Stephen Hawking a perdu son dernier pari RFI

Le physicien Stephen Hawking, auteur d’« Une brève histoire du temps », est mort à 76 ans Le Monde

Mort de Stephen Hawking, l’astrophysicien britannique avait 76 ans Le HuffPost

RTL.fr – Le Figaro – ICI.Radio-Canada.ca – Le Matin Online

22 autres articles »