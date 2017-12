TIC: Le Maroc régresse dans le classement de l’UIT

Le Maroc a régressé de 2 places dans l’édition 2017 de l’indice de développement des TIC (IDI) issu du rapport de l’Union internationale des télécommunications (UIT). En se positionnant au 100ème rang sur un total de 176 pays analysés, le Maroc arrive juste derrière la Tunisie et devant l’Algérie 102e, la Libye 115e et la Mauritanie 151e. Au niveau des pays arabes, le Maroc arrive à la 10e place sur 19 pays. Bahreïn (31), Qatar (39) et les Émirats arabes unis (40) s’affichent en tête du classement régional alors que la Mauritanie, Djibouti et Comores sont les derniers. Dans le détail, et du côté de l’accès aux TIC, le Royaume se classe à la 82e place avec un score de 6,06, derrière la Jordanie (6,03) et devant le Panama (6,22) et gagne ainsi 1 rang par rapport au classement 2016.

En matière de recours aux TIC, le Maroc est 100e derrière les Philippines (3,70) et devant Sainte-Lucie (3,68). Il perd toutefois trois petites places par rapport à l’édition précédente, où il se rangeait à la 97e place. Enfin, en termes d’outils favorisant l’accès aux TIC, le Royaume est 126e (4,35), devant la Syrie (4,28) et derrière le Ghana (4,43).

Related