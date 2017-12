J'étais venu en Brenne pour trois mois, j'y vis depuis trente-cinq ans ” Lorsqu'il parle des oiseaux et d'espèces protégées, il se sent pousser des ailes et évoque avec enthousiasme ses séjours en Mauritanie, aux Galapagos, aux Seychelles, en Alaska et en Tanzanie, où il s'est déjà rendu trente fois.