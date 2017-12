Top départ de la 10 ème édition du Rallye Africa de Monaco au Lac Rose

France Bleu azur a rencontré les pilotes la veille du départ, à Menton, pendant les derniers contrôles techniques des engins. Pendant douze jours, 450 concurrents en buggy, camions et motos vont s’affronter dans des paysages à couper le souffle du Maroc au Sénégal en passant par la Mauritanie. Le parrain de cette édition est l’humoriste Jean-Marie Bigard. Il est venu saluer les coureurs et leur partager sa bonne humeur pour les détendre avant le départ.

Jean-Louis Schlesser le pilote et ancien champion du Paris-Dakar et l’humoriste Jean-Marie Bigard, parrain de l’édition 2018 du Rallye Africa © Radio France

– Pauline Renoir

Parmi les coureurs, de nombreux amateurs, comme Yves Fromont. Il va tracer avec son fils à bord de leur Buggy. Dernier contrôle technique à Menton avant le départ à Monaco dimanche matin. » Le buggy c’est une voiture sympa à conduire dans le sable et dans les mauvaises pistes mais il faut rester endurant et concentré pendant toute la course « confie-t-il fort de son expérience après avoir participé plusieurs fois au Paris-Dakar.

Derniers contrôles techniques avant le départ sous les regards des curieux à Menton © Radio France

– Pauline Renoir

David Casteu, le pilote de moto Niçois qui a participé 15 fois au Paris-Dakar et a été champion du monde de rallye-raid en 2010 est venu soutenir les équipes avant le départ. » C’est très fort en émotion, peut-être plus qu’en Amérique Latine « raconte-t-il. » En Afrique vous traversez des centaines de kilomètres de désert, en Amérique Latine on est jamais loin des habitations. « David Casteu part en Amérique Latine lundi pour la 40 ème édition du mythique Rallye Dakar. Il ne sera pas sur sa moto mais sera à la tête d’une équipe.

Rallye Africa : Top départ le 31 décembre à Monaco.

Rallye Dakar : Top départ le 6 janvier à Lima au Pérou.