Tout ce qu’il faut savoir sur le CHAN 2018 au Maroc

Le Championnat d’Afrique des nations, compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux, se déroule au Maroc du 13 janvier au 4 février 2018. Le Royaume en a hérité en octobre dernier sur décision de la CAF, qui a estimé que le Kenya ne présentait pas les garanties nécessaires pour assurer le bon déroulement de la compétition.

16 équipes seront en compétition pour succéder à la République Démocratique du Congo (RDC), tenante du titre et grande absente de cette cinquième édition. Dans le groupe A, les Lions de l’Atlas affronteront la Mauritanie, la Guinée, demi-finaliste de l’édition précédente, et le Soudan. L’objectif pour les poulains de Jamal Sellami est de dépasser enfin le stade des quarts de finale, meilleure performance du Maroc dans cette compétition.

Suite au tirage du sort effectué par Mustapha Hadji, le groupe B sera composé de la Côte d’Ivoire, de la Zambie, de l’Ouganda et de la Namibie dont c’est la première participation. Dans le groupe C, la Libye croisera le fer avec le Nigéria, le Rwanda et la Guinée équatoriale. Enfin, le groupe D sera composé de l’Angola, du Cameroun, du Congo et du Burkina Faso.

Quatre villes abriteront les matchs du 1er tour de la compétition. Le groupe A disputera ses matchs au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca. Marrakech, Tanger et Agadir abriteront, respectivement, les rencontres des groupes B, C et D. Casablanca abritera également la finale de la compétition et une demi-finale. Le Grand Stade de Marrakech accueillera le match de classement et l’autre demi-finale.

Environ 5.000 volontaires seront sur le pont pour cette nouvelle édition. Recrutées sur la base d’un système de quotas, les équipes de volontaires seront composées de 45% de femmes, 45% d’hommes et 10% de personnes handicapées selon Le360.

La grande première de l’arbitrage vidéo

L’arbitrage vidéo sera de la mise pour la première fois dans une compétition continentale. La commission des arbitres de la CAF a donné son accord pour le recours à la vidéo à partir des quarts de finale. Ils seront 44 à officier, dont 21 arbitres centraux, 16 arbitres de touche et 7 arbitres pour la vidéo.