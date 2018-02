BFMTV.COM

Trois skieurs, dont un père et sa fille, meurent en Savoie, un autre en Ariège

BFMTV.COM

Journée sombre sur les Alpes. Trois skieurs ont trouvé la mort ce dimanche. Un père et sa fille ont été emportés par une avalanche sur une piste fermée sur la station de Val d’Isère. Un randonneur à ski a quant à lui perdu la vie dans un secteur hors …

La neige fait quatre morts dans les Alpes et les Pyrénées Libération

Savoie : deux skieurs meurent dans une avalanche à Val d’Isère Le Monde

Avalanche et accidents : la neige tue quatre personnes en France Ouest-France

Franceinfo – ladepeche.fr – La Provence – L’Express

28 autres articles »