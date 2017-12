Un parfum de Dakar… en Afrique

On n’est pas à un paradoxe près dans les sports mécaniques. Depuis 2009, le Dakar se déroule en Amérique du Sud mais une course, au parfum du continent noir, roule sur les premières traces du célèbre rallye-raid.

L’Africa Race est née en 2009, l’année où, précisément, le Dakar quittait l’Afrique pour raisons de sécurité et s’installait en Amérique du Sud. À la tête de la troupe des dissidents, Jean-Louis Schlesser, ancien vainqueur du Dakar et d’une multitude de rallyes-raids, et René Metge, auréolé, lui aussi, en Afrique.

Soyons clairs : l’Africa Race éprouve des difficultés à décoller. Ce rallye rassemble une belle brochette de passionnés, des amoureux de l’Afrique, des nostalgiques du bivouac convivial des premières années. Mais peu de grands noms se retrouvent sur la liste des engagés. Il faut dire que Schlesser a eu le mauvais goût de disputer cette course dont il est le propriétaire et, pire encore pour sa crédibilité, de remporter toutes les éditions jusqu’en 2014. Pas très sérieux, on l’avouera.