Une association havraise solidaire du peuple Sahraoui

Rencontre avec Nadine Lefrançois (présidente), Olivier Aubrun (vice-président), Serge Chardon (trésorier) et Pierre Toutain (secrétaire).

Dans quelles circonstances l’association a-t-elle vu le jour ?

S.C. : « Dans les années 80, la Ville avait été sollicitée par l’Association française d’amitié et de solidarité avec les peuples d’Afrique pour l’accueil d’enfants des campements de réfugiés du Sahara occidental. J’étais alors responsable du service enfance à la Ville. Et on s’est dit « Qu’est-ce qu’on peut faire d’autre ? ». On a rencontré des gens qui vivaient dans un campement de réfugiés, ils nous ont dit qu’ils avaient besoin d’un camion-citerne pour l’eau potable. On a alors vendu mille petits camions pour en faire l’acquisition. C’est à l’occasion de ce projet que l’association a été fondée en 1990. Le camion a été livré en 1992. La Ville a soutenu l’action de l’association jusqu’en 1995. »

En quoi consistent vos

activités ?

N.L. : « L’association entretient des rapports particuliers de coopération avec le campement de Laguerra, sur le territoire algérien et près de la Mauritanie. Des familles havraises accueillent chaque été en août des enfants. Nous en accueillons six ou sept. C’est l’association qui finance le voyage. »

O.A. : « Les enfants vont aussi à Ivry où ils sont accueillis dans des structures collectives. J’en accueille moi-même avec ma conjointe, ma fille et mon fils, depuis six ans. C’est une expérience très enrichissante. »

P.T. : « Nous offrons aussi des citernes, nous soutenons un foyer de jeunes, nous formons des professeurs de français. Et nous soutenons aussi la demande des Sahraouis d’obtenir l’organisation d’un référendum d’autodétermination. Une mission de l’ONU est sur place mais le Maroc fait obstacle au processus. »

Quels sont vos financements ?

N.L. : « Le Département accorde une subvention de 800 €. Nous n’en avons pas d’autres. On essaie de faire une fois par mois un repas solidaire à Harfleur et on organise des vide-greniers, des marchés de Noël, des lotos. On a fait aussi un spectacle. »

S.C. : « Il y a aussi les dons de CE et leur aide matérielle. Sans Détour nous aide beaucoup pour l’accueil des enfants. »

Des projets ?

N.L. : « En février-mars, quinze personnes vont aller dans le campement de Laguerra pour apporter un soutien moral et financier ainsi que des vêtements et du matériel scolaire. »

P.T. : « Nous lançons une souscription pour acheter des citernes et nous voulons aussi aider un foyer de jeunes. »

Des souhaits ?

P.T. : « La tenue d’un référendum. Que le droit international soit respecté. »

Rendez-vous le 16 février pour un repas solidaire à Harfleur et à l’automne pour un vide-greniers au Havre.