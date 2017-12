Le Figaro

Une nouvelle tempête, «Carmen», devrait frapper la France le jour du Nouvel an

Le Figaro

VIDÉO – Si un redoux est attendu samedi et dimanche, un coup de vent est annoncé de la Bretagne jusqu’à la moitié nord de la Loire ce 1er janvier 2018. «Prends garde à toi!», chanté par Carmen dans l’opéra éponyme de George Bizet, pourrait être …

Tempête Carmen pour lundi 1er janvier Actualité Météo : toutes les informations de La Chaîne Météo

La tempête Carmen devrait arriver en France pour le Nouvel an L’Express

La trajectoire de Carmen, la tempête du Nouvel An, se précise Le Parisien

Sud Ouest – Le Télégramme – 7seizh – Ouest-France

32 autres articles »