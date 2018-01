Une tortue échouée sur la plage à Mimizan et sauvée par les pompiers

C’est un promeneur qui a donné l’alerte. Ce mardi matin, il découvre une tortue échouée sur la plage de Lespecier à Mimizan. Elle est encore jeune mais pèse déjà 15kg pour 70cm de diamètre. Le promeneur décide d’appeler l’aquarium de la Rochelle, spécialisé dans le sauvetage des tortues marines sur tout le littoral français, d’Hendaye à Dunkerque. L’aquarium sollicite alors les pompiers de Mimizan. Ils découvrent une tortue bien affaiblie par la tempête qui l’a jetée sur nos rives.

Au moins une blessure à la nageoire

D’après les premières observations, la tortue est blessée à une nageoire antérieure. Il est très probable qu’elle souffre aussi d’hypothermie et de dénutrition…Des jours à dériver dans une eau bien trop froide pour elle ! Pour l’instant, la tortue patiente dans un bac rempli d’eau au centre de secours des pompiers de Mimizan. Dès demain (mercredi), elle part pour l’aquarium de la Rochelle, où elle va se faire chouchouter par l’équipe du CESTM, le centre d’études et de soins des tortues marines.

Des radiographies et un bilan sanguin

D’abord du repos, des bons petits plats! Et puis, des examens de santé. La tortue va passer des radiographies. Il faut s’assurer qu’elle n’a pas ingéré quelque chose, qu’elle ne souffre pas d’infections pulmonaires. Au programme aussi, un bilan sanguin. La tortue va pouvoir socialiser avec trois autres tortues échouées qui se refont une santé à l’aquarium de la Rochelle.

Pas de retour à l’océan avant juillet

Une fois remises de leurs émotions, les tortues recueillies au CESTM de La Rochelle sont relâchées. Mais pas avant juillet. Il faut attendre des conditions météo favorables, une eau à la bonne température. Ces tortues se reproduisent en Floride, au Cap Vert, puis elles suivent les courants du Gulf Stream en plein Atlantique. Il arrive que certains se perdent en route et arrivent chez nous.

Une tortue pistée jusqu’en Mauritanie !

La tortue de Lespecier est entre de bonnes mains. Le CESTM « sauve en moyenne 80% des tortues recueillies« , explique Pierre Morinière, biologiste responsable du CESTM. L’équipe scientifique veille sur les tortues même après les avoir relâchées. « En fonction du budget, _on leur place une balise Argos sur le dos, et on les suit à la trac_e », poursuit Pierre Morinière. Récemment, entre juillet 2016 et novembre 2017, ils ont ainsi pu suivre le périple d’une tortue jusqu’en… Mauritanie!